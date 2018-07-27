Взрывы, пожар и попытка кражи. Как прошли учения у правоохранителей и спасателей?

27 июля 2018 г. 17:29
Автор: Светлана Еченина
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Преступники пытались украсть газовый конденсат при помощи врезки в магистраль  и уже начали закачивать его в автоцистерну. Впрочем, воров увидели правоохранители. Злоумышленники начали бежать, а на месте правонарушения вспыхнул пожар. Именно по такой легенде проводились учения для полиции и спасателей на особо важном объекте.

Дмитрий Дрокин, нач.отдела мониторинга

С  целью четкой координации действий силових стуктур Харьковской области и недопущения совершения правонарушений на объектах стратегического значения, были проведении практические мероприятия на базе одного из объектов нефтегазового комплекса Валковского района

С задачей первого этапа справились как правоохранители, так и спасатели. Впрочем, трудности не заставили себя ждать. На этот раз на контрольно-пропускном пункте объекта, контроллер негосударственной охранной фирмы, при осмотре транспортного средства обнаружил подозрительный предмет. О чем старший смены сообщил сотрудникам Управления полиции, охраны и руководству объекта. Так стартовал второй этап учений. Были организованы мероприятия по усилению контроля территории объекта, эвакуации персонала и ликвидации возможного пожара. Местность вокруг автомобиля с условным взрывным устройством ограничили предупредительными лентами. В то же время, работники взрывотехнического управления провели исследование взрывного устройства и по его результатам приняли соответствующие меры

 

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