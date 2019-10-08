WOG компенсирует затраты на ремонт автомобилей, заправленных бензином с дождевой водой

Компания WOG возмещает всем автомобилистам, которые в воскресенье заправились на АЗК по ул. Броненосца Потемкина в г. Харьков бензином А-95, стоимость ремонта автомобиля, а также в качестве моральной компенсации предоставляет полный бак бензина.

После сообщений автовладельцев о том, что впоследствии заправки указанным бензином в автомобилях возникла неисправность, компания провела исследование резервуара. Оказалось, что в связи с погодными условиями – сильной грозой и поднятием уровня подземных вод – в резервуар, в котором хранился бензин А-95, попала вода, что и стало причиной поломки автомобилей, которые заправлялись из данного резервуара.

WOG – ответственная компания, которая заботится о клиенте. Мы просим извинения за сложившуюся ситуацию. Всем автовладельцам будет покрыта полная стоимость ремонта автомобиля, а также в качестве моральной компенсации предоставлен бак бензина.

Надо отметить, что на данный момент о поломке сообщило шесть автовладельцев. Двоим из них WOG уже компенсировал потраченные на ремонт расходы. Они также получили по полному баку бензина. С остальными компания ведет активный диалог и в ближайшие дни им также будет возмещен ущерб.

АЗК WOG сообщает, что компания приняла меры, направленные на то, чтобы подобной ситуации больше не повторилось. Весь бензин, в который попала вода, утилизирован.