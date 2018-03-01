" Я не могу смотреть видео, где лежат мои девочки и из-под них стекают лужи крови!"- в деле о ДТП на Сумской потерпевшие начали давать показания

Анна Комар - жительница Кременчуга, выходит на видеосвязь с судом в Харькове.

Ее допрашивают первой, по скайпу.

Она говорит, что не помнит, как оказалась на месте аварии. Только в больнице она узнала, что попала в ДТП.

Молодая девушка, которая стала инвалидом второй группы, заверила, что денег от семьи Зайцевой на лечение она не брала и просила больше не привлекать ее к процессу.

Последнее, что помнит киевлянка Оксана Нестеренко - чай с подругой и билет на поезд домой. Сейчас она не может обходиться без посторонней помощи, ее колено не сгибается, она передвигается на костылях.

На реабилитацию уйдет от полугода до года

ОКСАНА НЕСТЕРЕНКО, потерпевшая

Я хочу як можна швидше повернутися до нормального життя, чотири місяці мені складно знаходитись у такій ситуації, що я від когось мушу залежати як фізично, так і фінансово.

Также суд заслушал показания Юрия Неудачина и Жанны Власенко.

Молодые люди тоже признавались, что у них провалы в памяти.

Жанна вообще говорит, что из-за травмы головы у нее из памяти стерлась неделя до аварии и сама дата - 18 октября.

Эти пострадавшие не отказались от помощи семьи Елены Зайцевой и получили по пятьдесят тысяч гривен.

Во время свидетельств жертв ДТП подозреваемые Геннадий Дронов и Елена Зайцева сохраняют спокойствие, никаких эмоции на их лицах не видно.

Зато в зале не выдерживают нервы у многих присутствующих.

Людмила Фабриз, которая похоронила свою внучку Настю и дочь Аллу Сокол, почти все время рыдала, когда рассказывала, как она узнала о смерти своих девочек

ЛЮДМИЛА ФАБРИЗ, потерпевшая

В морг я рвалась, меня не пустили, сын ездил на опознание, но опознать дочку вообще не мог - это было сплошное мясо. Он не мог. Ему сказали- посмотрите спину, там был шрамик…и куртки мне вынесли , две куртки окровавленные и потом похороны, а на похоронах я не могла проститься с лицами, все лица были окровавленные. изуродованные, это мне пережить - не знаю, как...

Людмила Фабриз не взяла 100000 гривен от матери Елены Зайцевой.

Сестра погибшей Нины Кобысевой тоже от помощи отказалась.

Женщина говорит, что ее родители до сих пор в шоке, сама она теперь не может спокойно переходить дорогу, очень боится

ТИНАТИН ШЕВЦОВА, потерпевшая

Я не уявляю, як інші потерпілі, які, на щастя, вижили, але я боюсь пішодних переходів, коли я зі своєю дитиною перехожу, я стараюся стояти якомога далі, ми завжди чекаємо, щоб не було жодної машини, це нанесло велику травму...У батька проблеми з серцем...

Адвокат Дмитрий Марцонь представляет в суде интересы трех семей, которые не взяли деньги, говорит, что подготовить сегодня к допросу людей было очень трудно

ДМИТРИЙ МАРЦОНЬ, адвокат потерпевших

Адвокат Зайцевой клонит, что было какое-то возмещение материальное, но в отношении людей, которых я представляю, в –первых, его не было, оно не было принято и не была согласована сумма для возмещения вреда. Требуется чтобы стороны договорились, и это только после согласия произошло перечисление

Прокуратура признает, это заседание было очень эмоциональным, удалось допросить лишь часть пострадавших

ВИТА ДУБОВИК. пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Питань зі сторони прокуратури і захисту було дуже мало, питання стосувались моменту дтп і моменту компенсації від сім*ї обвинуваченої

Следующее заседание по делу о ДТП на Сумской назначено на 6 марта.