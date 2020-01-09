"Я не знаю, кто за ней должен убирать" Харьковчане требуют запретить выгул лошадей в городе. Зоозащитники против этой идеи

Запретить выгул лошадей и других копытных по городу. Накануне петиция с таким требованием появилась на сайте горсовета. По словам автора, за время новогодних праздников центральные улицы Харькова превратились в конюшню. В том числе и площадь Свободы, ведь животные, которых водят по брусчатке едва ли не целый день, справляют естественные потребности прямо под ноги отдыхающим.

Харьковчанка Елена говорит, за время новогодних праздников не раз наблюдала неприятную картину.

Елена, харьковчанка

В центре города, извините меня, лежат вот такие кучи навоза. Я понимаю, что это удобрение, но не асфальт же удобрят. Регулярно раза 3 в неделю, я вижу вот эти «прекрасные» кучи навоза, которые валяются прямо посреди… на Клочковской

Я не знаю, кто должен за ней убирать. Просто вожу и все, ниче не знаю

Однако у некоторых конников принадлежности для уборки за животным все же находится.

Совок, пакет. Вот у меня даже два мотка специально, чтоб хватило

Убирать же приходится часто не только за своими животными, говорят конники, но и за чужими.

Я за то, чтоб чистой город, но не за, чтоб убирали лошадей. Это радость для детей, мы не делаем никакого вреда. В основном все стараются убирать за собой

Екатерина говорит, некоторых ее коллег убирать за животными приходится даже заставлять.

Екатерина

Есть, конечно ,которые не убирают, а мы сами понимаем, что надо убирать и чтоб полицейские нас отсюда не выгоняли - Полиция подходит? Подходит, говорят, чтоб мы убирали, мы сразу же лично убираем. Я лично за своей кобылой, и вот конники тоже убирают

Кроме проблемы с уборкой за животными, говорят горожане, задумываются и о том как чувствуют себя лошади в городе. Поэтому некоторые родители с маленькими детьми говорят, катать малышей на лошади или маленьком пони не будут принципиально.

Маргарита, харьковчанка

Мне не нравится с животными, когда так обращаются … это как бы неправильно

Елена, харьковчанка

Мы ими любуемся, но жалеем их. Мы против эксплуатации животных, есть машинки, есть аттрактикционы. Нам жалко лошадок - мы не катаемся на них

Елена рассказывает, такого же мнения с детства и ее дети. Яркие животные в костюмах их даже не привлекают, им их больше жалко.

Тимур, 6 лет

Я думаю, даже лошадке было бы легче, если бы им просто давали, на покатай человека, но на них еще украшения вешают, которые им давят, им сложно ходить

То, что животным такая работа на улице может быть не в радость, подтверждают и зоозащитники. Однако, отмечают, запретить такого рода деятельность тоже нельзя. Ведь животные фактически зарабатывают себе таких образом на корм, в противном случае – могут стать ненужными. Поэтому здесь не помешал бы контроль.

Елена Кравченко, зоозащитница

Вони з самого ранку до вечора знаходяться на вулиці. Немає контролю, як їх нагодували, як накормили, як вони загалом відчувають психічно себе. Ні в яких країнах цивілізованих правових, де експлуатують тварин - більш того, - ця експлуатація обмежена, але тих, яких експлуатують - є регламент

Между тем, петиция о запрете выгула лошадей за сутки набрала почти семь сотен подписей.