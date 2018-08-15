"Я пойду до конца": Оксана Евтеева - про то, где она ищет силы, чтобы жить

Оксана - решительная и уверенная. Ее походка и осанка сейчас едва выдают прежние травмы.

Сломанные ребра, рука, нога, трещина в бедре, удалена селезенка. Очень тяжелая черепно-мозговая травма.

Когда она впервые после аварии пришла в себя, ей не сказали о гибели мужа и сестры. И не говорили еще долго. Они были вместе на том перекрестке.

Врачи делали свое дело - оперировали, учили правильно сидеть и ходить.

Когда казалось, что уже вроде выбралась, через полгода внезапно случился рецидив. Прямо посреди рабочего дня девушке стало плохо. И это снова изменило ее планы.

Но Оксана не сдается - нужно жить, говорит она, хотя бы ради родителей.

Оксана Евтеева, потерпевшая в ДТП на Сумской

Я у своих родителей осталась одна, мне нужно их поддерживать, мне нужно бороться за свое здоровье, я ежедневно занимаюсь, я хожу в бассейн, я хожу в зал, я стараюсь бороться каждый день. Да я просыпаюсь с мыслью о том, что я до сих пор не осознаю, что их нет, но я осталась одна и мне надо бороться

Оксана пытается начать жизнь с чистого листа. Признается, что весь день расписан по минутам, чтобы не отвлекаться на грустные мысли. Даже к психологам не обращалась: верит в собственные силы.

Рассказывает, что за эти одиннадцать месяцев, прошедших со дня трагедии, познакомилась с множеством людей, которые предлагали помощь, которые до сих пор ее поддерживают.

Однако, есть немало и тех, кто не верит, что пострадавшие дождутся справедливого приговора для зачинщиков ДТП.

Оксана Евтеева, потерпевшая в ДТП на Сумской

Все такие очень умные, они считают, что я не должна была вставать, все бессмысленно, зачем я встала, я потеряла мужа, я так не считаю, и мне неприятно такое читать, но с другой стороны я и таких людей не понимаю. Кто-то не может найти в себе силы, чтобы противостоять. Я найду и нахожу их, и пойду до конца. Я не знаю, чем закончится дело Зайцевой, но что будет возможность делать - я буду делать

От денежной помощи семьи Зайцевых Оксана отказалась. Она не ходит на судебные заседания - не может видеть лица обвиняемых. Все подробности ей рассказывает адвокат. Но готова при необходимости свидетельствовать, главное - уверена она, приговор должен быть максимальным.

Оксана Евтеева, потерпевшая в ДТП на Сумской

Я очень хочу , чтобы их наказали по 10 лет, но считаю, что этого мало: она лишила жизни - ни с того, ни с сего - 6 человек , потому что превышала скорость , я считаю, что она молодая, вполне здоровая девушка, знаю, что она веселится, и психолог к ней ходит. На человека это никак не повиляло, психолог ее готовит: тебе надо заплакать, такое-то лицо и тому подобное .. .

Адвокат Оксаны Лариса Матвеева уверена, что судебный процесс затягивается. Ведь были все исходные данные, чтобы сделать суд максимально быстрым и показательным - авария произошла в центре города, на глазах десятков свидетелей, под прицелом видеокамер.

Впрочем, эксперты не могут ответить на самые простые вопросы, держа документы в руках. Важный свидетель просто исчезает, и его не могут найти. Зато появляются смягчающие обстоятельства, которые могут повлиять на приговор.

Лариса Матвеева, адвокат Оксаны Евтеевой

То, что можно было собрать доказательства более эффективнее, можно было не допускать грубых недочетов в сборе, и тогда не пришлось бы допрашивать этих экспертов, которые, краснея, не могут объяснить, какие конкретно документы, материалы уголовного дела они исследовали, а говорят просто, что «мы рассматривали материалы», а какие - никто сказать не может, потому что они просто не отражены

Оксана Евтеева свой 28-й день рождения не планирует праздновать громко. Просто встретится с подругой и родителями.

Одна из ее целей на будущее - пойти на курсы вождения и научиться самостоятельно управлять автомобилем.

