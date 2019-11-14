"Ямы на любой вкус": когда начнется ремонт дорог в селе Хроли?

Въезд в село Хроли. Ямы на дорогах здесь - на любой вкус, от огромных до совсем маленьких. Повредить машину во время поездки - не проблема, говорят автомобилисты. Похожая ситуация в соседних населенных пунктах, а также у Кольцевой. Один из проблемных участков дорожники в этом году подлатали. Но этого недостаточно, уверены местные жители. Из-за дырявого асфальта страдают не только водители, но и пассажиры маршрутных автобусов, которые ежедневно ездят на работу опасными дорогами.

Виталий, житель с. Хроли:

Ну, вот по поселку, везде где не пройдете, будут плохие дороги, везде. Вот отсюда, выше, не проедешь. Там, где к окружной, ближе к птицефабрике, там вообще танковая дорога. Вот так все.

Нина Кислякова, жительница с. Хроли:

От кладбища до того, что они сделали, 400 метров, а остальные в сторону Хролей - вообще страшная дорога. Залатали дырки, но все равно кидает. Стараются что-то делать. Постоянно жалуемся, пишем, постоянно в фейсбуке выставляется.

Ремонт дорог в Хролях - в планах на следующий год, уверяет директор государственного предприятия "Дороги Харьковщины" Игорь Турченко. Окончательный перечень по восстановлению проблемных участков по всей области в 2020 году сформируют в ближайшее время. Объем работ будет зависеть от средств, которые предусмотрят в бюджетах - государственном и местных, говорят дорожники. В профильном министерстве обещают, что уделят много внимания ремонтам и строительству дорог. В том числе на Харьковщине. Цель - сделать реальным путешествие из Харькова до западной границы машиной за 10 часов, отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Запланировали ремонт 4 тысяч километров украинских дорог. Особое внимание - безопасности и снижению аварийности. А это установка светофоров и отбойников, закупка спасательной техники и решение проблемы с освещением. По словам министра, финансирование программы безопасности увеличится.



Владислав Криклий, министр инфраструктуры:

На наступний рік – це 3, 2 мільярда гривень, це буде спеціалізований транспорт для рятувальних служб. Це будуть світлофорні об’єкти, це будуть спеціальні елементи для зниження швидкості.

Кроме того, чтобы сохранить человеческие жизни, в министерстве планируют запретить использование переоборудованных автобусов для перевозки пассажиров и ввести контроль за соблюдением рабочего времени водителями маршруток.