За двойное убийство харьковчанину оставили в силе пожизненное лишение свободы

Харьковский апелляционный суд оставил в силе приговор в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества 32-летнему харьковчанину, которого признали виновным в совершении разбоя, двойного убийства из корыстных побуждений и покушении на умышленное убийство (ч. 4 ст. 187, п . п. 1, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Напомним , 2 августа 2016 года около 8:00 утра злоумышленник перелез через забор домовладения своих знакомых и, дождавшись пока хозяин выйдет из дома, напал на него с ножом.

На крики мужчины о помощи, из дома выбежали жена и сестра хозяина. Женщины пытались оттолкнуть нападавшего от жертвы. Однако им это не удалось.

Тогда жена побежала в дом, чтобы взять оружие. Между тем злоумышленник распылил в лицо сестре потерпевшего газ из баллончика и ударил ножом в грудь.

Затем между хозяином, который успел прийти в себя, и нападавшим завязалась драка.

Нападающий бил мужчину ножом, пока тот не перестал подавать признаки жизни.

На крыльцо вышла жена хозяина с травматическим пистолетом, из которого она пыталась выстрелить в нападающего.

Однако он подошел к женщине, выбил из его рук пистолет и несколько раз ударил ее ножом, потом поднял с земли кирпич и добил женщину.

После убийства злоумышленник проник в дом, однако не смог там найти ничего ценного. Он вернулся во двор и снял с убитых золотые украшения на общую сумму более 40 тысяч гривен, а затем скрылся.

Пока он расправлялся с супругами, сестра убежала в дом и спряталась в ванной комнате. Именно она и вызвала правоохранителей, когда убийца покинул домовладение.

В результате нападения хозяин - мужчина 1958 года рождения, получил 17 ножевых ранений, его 45-летняя жена - 6. Родственницу пострадавших, получившую с ножевые ранения в грудную клетку, госпитализировали в больницу.

Как выяснилось в ходе следствия, отец осужденного занял пострадавшему около 4 тысяч долларов США. Вскоре кредитор умер. Должник не хотел отдавать одолженное и "кормил" сына кредитора обещаниями. Тогда сын решил поступить разбойное нападение на должника и таким образом забрать долг.

Задержали злоумышленника "по горячим следам".

Апелляционный суд отказал осужденному в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил приговор суда первой инстанции без изменений.