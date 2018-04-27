За кражи батарей из подъездов многоэтажек задержали харьковчанина

В марте в полицию поступила информация о том, что в Шевченковском районе Харькова неизвестные украли собственность коммунального предприятия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По факту кражи следователем было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

В совершении краж полицейские разоблачили ранее неоднократно судимого харьковчанина.

Мужчина с помощью разводного ключа откручивал радиаторы, расположенные между этажами.

Похищенное имущество он сдавал на металлолом.

Следователи подозревают злоумышленника в совершении 30 таких краж.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Полицейские проверяют причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений.

Следствие продолжается.