За кражи батарей из подъездов многоэтажек задержали харьковчанина

В марте в полицию поступила информация о том, что в Шевченковском районе Харькова неизвестные украли собственность коммунального предприятия.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По факту кражи следователем было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
В совершении краж полицейские разоблачили ранее неоднократно судимого харьковчанина.
Мужчина с помощью разводного ключа откручивал радиаторы, расположенные между этажами.
Похищенное имущество он сдавал на металлолом.
Следователи подозревают злоумышленника в совершении 30 таких краж.
Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Полицейские проверяют причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений.
Следствие продолжается.