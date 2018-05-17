За побег из харьковского СИЗО будут судить арестанта

17 мая 2018 г. 14:38
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Прокуратура направила в  суд  обвинительный акт по факту побега из-под стражи относительно неоднократно судимого 23-летнего жителя Валковского района (ч. 2 ст. 393 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков, весной прошлого года мужчине объявили о подозрении по ч. 2 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством). Обвинительный акт направили в суд.

Поскольку подозреваемый неохотно посещал судебные заседания и даже был объявлен в розыск, суд изменил ему меру пресечения на содержание под стражей. 

С конца марта текущего года мужчина находился в харьковском СИЗО. Там мужчина по собственному желанию несколько дней выполнял хозяйственные работы на территории изолятора, а потом сбежал.

Перед окончанием работы вечером злоумышленник проник на задний двор изолятора, повредил техническое средство охраны, залез на забор и выбрался на улицу.

Нашли подозреваемого через несколько дней  у его бабушки, у которой он хотел спрятаться.

Кроме того, прокуратура начала уголовное производство по факту служебной халатности работников СИЗО (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

 

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