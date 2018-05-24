За побег из следственного изолятора в Харькове мужчине добавили тюремный срок

24 мая 2018 г. 10:37
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Беглецу из Харьковского следственного изолятора добавили  срок за побег и назначили наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как ранее сообщалось, весной прошлого года злоумышленнику объявили о подозрении по ч. 2 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством). Обвинительный акт направили в суд. Однако подозреваемый неохотно посещал судебные заседания, его даже объявили в розыск.

В связи с этим суд изменил ему меру пресечения и взял под стражу. 

С конца марта текущего года мужчина находился в ГУ "Харьковская учреждение исполнения наказаний (№27)".

Там он по собственному желанию выполнял хозяйственные работы на территории изолятора. Однако, не пробыв в следственном изоляторе и недели, мужчина повредил сигнализацию и  убежал через забор на улицу. 

Правоохранители нашли и задержали нарушителя через несколько дней у его бабушки.

Суд признал виновным 23-летнего жителя Валковского района в побеге из-под стражи с повреждением инженерно-технических средств охраны (ч. 2 ст. 393 УК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков, суд частично назначил мужчине неотбытое наказание по приговору Харьковского районного суда области с сентября 2017 года, которым злоумышленника признали виновным в дезертирстве (ч. 3 ст. 408 УК Украины), и назначил окончательное наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Кроме того, прокуратура начала уголовное производство по факту служебной халатности работников СИЗО (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

Сейчас досудебное расследование продолжается.

 

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