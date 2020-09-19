За последние сутки у 3240 украинцев подтвердили диагноз COVID-19

За последние сутки в Украине подтвердили 3240 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 172 712 человек. Из них 76 754 уже побороли болезнь, в том числе 1268 - за вчера.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 48 человек, а общее число жертв болезни составляет 3516 человек.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Тернопольской (+311), Одесской (+281), Львовской (+260) областях и Киеве (+400).