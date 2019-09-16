"За права братьев наших меньших". По всей стране прошли марши в защиту прав животных

Она очень хорошая и веселая собака, и любит везде ходить.

Шестилетняя спаниелька Джесси вместе со своей хозяйкой Аней пришла на марш за права животных, чтобы поддержать зоозащитную акцию, на которую собралось около двух сотен харьковчан.

Анна Кравченко, участница марша за права животных

Решили поддержать животных - тех, которые находятся в таких условиях, которые такие, как концлагерь, или в цирке. Я против животных в цирке была всегда.

Анастасия на акцию тоже взяла с собой своего пушистого любимца, четырехлетнего чихуа-хуа Лаки. Рассказывает, что ее собака путешествует с семьей и в горы, и на море.

Анастасия Султанова, участница марша за права животных

Большую часть жизни вы проводите на работе, и животное всё-таки сидит дома одно, и хотя бы какие-то выходные, по возможности, всё-таки брать его с собой, чтобы он с нами гулял и проводил время, всё-таки это часть нашей семьи.

Пикетчики призвали отказаться от убийства животных ради еды, одежды или таких развлечений как цирк или дельфинарий. А на плакатах были призывы.

Анастасия Султанова, участница марша за права животных

Я, допустим, сама не ношу ни мех, ни кожу, не ем мяса. Поэтому хотелось быть частью этого мероприятия.

Илья Полуян, 5 лет

Это слоник, он не любит быть в цирке.

Ольга Полуян, участница марша за права животных

Потому, что это не их природная среда обитания, даже не сравнится с зоопарками: там хоть какой-то есть для них комфорт. Цирк не предназначен для таких зверей

На мероприятие пришли и некоторые харьковчане, которые оделись в костюмы животных. Вот, например, Ирина, она сегодня - в маске кошки, девушка вегатарианка и хочет добиться того, чтобы животных не убивали ради еды.

Ирина, участница акции

Все люди должны понимать, что они покупают, что они едят. То есть они должны осознавать, как добывается их еда.

Все участники акции собрались на Пушкинской, после чего колонной отправились по улице Ярослава Мудрого до площади Свободы.

Один из организаторов марша, Виктор Скалдин, говорит, что надо все время напоминать людям, как важно защищать братьев меньших.

Виктор Скалдин, организатор марша за права животных

Комусь потрібно захищати тварин, комусь потрібно відслідковувати поведінку людей, які ставляться погано до тварин – це в першу чергу потрібно для людей, тому люди, які знають, хто ставиться погано до тварин, то у майбутньому чи вже робить лихі речі до людей. І я думаю, що ми можемо зупинити це усе разом.

Марш за права животных одновременно прошел в двадцати четырех городах Украины.