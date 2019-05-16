За разбойное нападение на Салтовке задержали харьковчанина

Правоохранители задержали 29-летнего харьковчанина за совершение разбойного нападения в Московском районе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о разбойном нападении в одной из квартир многоэтажки по проспекту Тракторостроителей поступила в полицию 11 мая в 11:30.

По словам 30-летнего потерпевшего, в его квартиру проник малоизвестный гражданин.

Злоумышленник нанес несколько ударов кулаком в лицо хозяину дома, после чего под угрозой применения ножа завладел деньгами в сумме 700 гривен и мобильным телефоном и скрылся.

Злоумышленника задержали через несколько часов.

Следователем Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

За совершение разбоя задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Ему уже сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде ареста.