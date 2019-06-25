 

За развращение детей у школы рецидивиста отправили за решетку

25 июня 2019 г. 17:02
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В Харькове огласили приговор 55-летнему мужчине.

 Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, его признали виновным в развращении несовершеннолетних (ч. 1 ст. 156 УК Украины).

Напомним, в декабре прошлого года осужденный у одной из харьковских школ приставал к детям с непристойными предложениями. Лишь словам злоумышленник не ограничился - он продемонстрировал половой орган двум девочкам в возрасте 14 и 15 лет. 

После того, как дети рассказали о происшествии в школе, один из сотрудников учебного заведения обратился с заявлением в полицию. 

Личность злоумышленника установили. Мужчине объявили о подозрении, однако он длительное время скрывался, избегая следственных действий. Его задержали в начале мая этого года в  Лозовой.

Следует отметить, что мужчина уже и имел судимость за развращение ребенка. В 2012 году его осудили по ч. 2 ст. 156 УК Украины до 5 лет за решеткой. Ему назначили наказание, которое он отбыл и в 2017 году освободился из мест лишения свободы.

Как рассказал заместитель руководителя Харьковской местной прокуратуры № 5 Дмитрий Казак, мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы. 

 

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