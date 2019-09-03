За сбыт психотропов задержали молодую харьковчанку

Правоохранители разоблачили 22-летнюю харьковчанку в сбыте психотропных веществ, которые она распространяла путем «закладок».

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленницу полицейские задержали возле дома в переулке Пискуновском.

При осмотре личных вещей женщины полицейские изъяли 50 свертков, обмотанных изолентой - по 1 грамму каждый. В ходе беседы 22-летняя задержанная пояснила, что в пакете находится психотропное вещество PVP, которое она хранила с целью дальнейшего сбыта путем «закладок».

Как установлено, что женщина в течение трех месяцев работает на интернет-магазин и распространяет наркотические вещества. Связь с «работодателями» она поддерживала через один из мессенджеров.

Получая информацию о местах нахождения «закладок», она фасовала психотропное вещество приблизительно по 0,5 - 1 грамма и оставляла его в определенном магазином месте и количестве.

«Заработную плату» она получала в виде криптовалюты «Bitcoin».

В целях конспирации своей деятельности женщина, являясь уроженкой Дергачей, снимала жилье в Харькове, где и хранила наркотики.

В ходе осмотра места жительства злоумышленницы полицейские обнаружили и изъяли около полукилограмма психотропного вещества PVP в виде камней, полимерные пакеты для фасовки, электронные весы и мобильный телефон.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении женщине о подозрении и избрании ей меры пресечения.