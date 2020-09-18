За сутки - 364 новых случая Сovid-19 и 4 смерти. Увеличение количества заболевших на Харьковщине прокомментировали в ХОГА

Украина попала в пятерку антилидеров в Европе по количеству заболевших COVID-19 за сутки. Второй день подряд в Украине за сутки выявляют больше трех тысяч новых случаев. В частности, за минувшие сутки диагноз «коронавирус» был подтвержден у 3 228 человек.

Харьковская область впервые обошла другие регионы и столицу по суточному приросту. Там - 364 новых случая и 4 - летальных. Второй день подряд Харьков - в антилидерах по заболеваемости COVID-19.

Однако, как отмечают чиновники, несмотря на большой прирост заболевших, в стационарах количество пациентов каждый день стабильно: это 30-40 человек.

В связи с высокой заболеваемостью в регионе в Харькове увеличили количество опорных больниц, которые будут принимать пациентов с коронавирусом. Полгода в Харькове таких пациентов принимала только одна больница - Областная клиническая инфекционная, сейчас же их семь.

Также изменили график больниц, которые принимают пациентов с COVID-19, и увеличили количество коек. Но и здесь лидером остаётся харьковская «инфекционка» - там готовы принять 290 заболевших.

Что касается остальных медучреждений, то чиновники разработали специальный график.

Как рассказал сегодня на брифинге заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух, разработан график, который позволяет больницам на Харьковщине поочередно принимать пациентов с коронавирусом.

Также он сообщил, что сегодня, после заседания национальной КТЭБ, если эпидемическое зонирование нашего региона изменится, то состоится и заседание местной комиссии по чрезвычайным ситуациям.