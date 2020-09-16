За сутки коронавирус выявили у 245 харьковчан

16 сентября 2020 г. 11:37
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За сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 362 человек, среди них 245 - жители города Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Также среди заболевших 26 человек - жители Харьковского, 19 - Изюмского, 10 - Балаклейского районов, по 8 - Дергачевского района и города Люботина, по 7 - Валковского и Краснокутского, по 6 - Первомайского и Золочевского, по 5 - Волчанского и Чугуевского, по 3 - Змиевского, Лозовского и Красноградского района, 1 житель Великобурлукского района.

Всего по области зарегистрировано 13523 лабораторно подтвержденных случая СOVID-19, из них 4190 больных выздоровели, 288 умерли. Опровергнут диагноз у 1926 человек. Остается под подозрением у 14 человек.

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