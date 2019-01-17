За сутки на Харьковщине выявили 11 нетрезвых водителей

За сутки на дорогах Харькова и области правоохранители выявили 11 нетрезвых водителей за рулем.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на каждого из них полицейские составили административные протоколы по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По данным правоохранителей, всего за минувшие сутки в Харькове и области произошло 51 ДТП, в результате которых пострадали 2 человека.

Всего патрульные в отношении нарушителей Правил дорожного движения полицейские вынесли 231 постановление.