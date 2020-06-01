За сутки в Украине зафиксированы 340 новых случаев COVID-19

01 июня 2020 г. 10:08
Источник: Укринформ
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По состоянию на 1 июня в Украине лабораторно подтверждены 24012 случаев COVID-19. За сутки зафиксированы 340 новых случаев. Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболели 340 человек. Всего за все время пандемии заболели 24012 человек. Из них 1725 ребенка, а также 4621 медработник", - сказал Степанов.

По его словам, за сутки заболели 13 детей и 79 медработников, зафиксированы 10 летальных случаев, выздоровели 152 человека. В общем выздоровели 9690 человека, от COVID-19 умерли 718 человек.

Степанов добавил, что за предыдущие сутки сделаны 8015 тестирований, из которых 6622 методом ПЦР и 1393 ИФА-тестирования. Больше всего случаев заболевания COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Киеве - 58, Ривненской области - 57, Львовской области - 31.

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