За убийство в рождественскую ночь суд отправил харьковчанина за решетку

В Харькове суд признал виновным 29-летнего ранее судимого харьковчанина в убийстве сожительницы по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как установлено, в ночь на Рождество в этом году во время праздничного застолья сожители поссорились.

Разъяренный мужчина схватил кухонный нож и начал наносить многочисленные удары женщине. Всего злоумышленник ударил ножом свою жертву 14 раз.

От кровопотери женщина скончалась на месте происшествия.

На суде убийца заявил, что не помнит обстоятельств совершенного из-за большого количества выпитого спиртного.

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, суд приговорил мужчину к 8,5 годам лишения свободы.