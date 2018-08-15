За убийство в рождественскую ночь суд отправил харьковчанина за решетку

15 августа 2018 г. 17:55
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В Харькове суд признал виновным 29-летнего ранее судимого харьковчанина в убийстве сожительницы по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как установлено, в ночь на Рождество в этом году во время праздничного застолья сожители поссорились. 

Разъяренный мужчина схватил кухонный нож и начал наносить многочисленные удары женщине. Всего злоумышленник ударил ножом свою жертву 14 раз. 

От кровопотери женщина скончалась на месте происшествия.

На суде убийца заявил, что не помнит обстоятельств совершенного из-за большого количества выпитого спиртного.

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, суд  приговорил мужчину к 8,5 годам лишения свободы.

 

 

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