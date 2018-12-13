За вывоз мусора придется платить в два раза больше

Уже с первого января следующего года начнут действовать новые тарифы на услугу по вывозу бытовых отходов. Так на недавнем заседании исполкома утвердили увеличение стоимости вывоза мусора в более чем в два раза для КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов». Впрочем, по словам управляющего экологической группы компаний сбора, переработки и утилизации мусора Всеволода Савенко, тенденция увеличения тарифа присуща не только коммунальным предприятиям, но и коммерческим. Обусловлено это ростом составляющих себестоимости данного тарифа.

Всеволод Савенко, руководитель экогруппы компаний сбора, переработки и утилизации мусора

Насколько я понимаю, это продиктовано в первую очередь общеэкономическими тенденциями. Нам известно, что последний подъем цены был в 2014 году, тобишь вот представьте тот период, которые прошел. И с 2014 года подорожало абсолютно всё. Это и стоимость горюче-смазочных материалов, это и безусловно какие-то запасные части. если мы говорим о заработной плате то она возросла там с 1200 гривен, если я не ошибаюсь в 2014 году, дл четырёх с лишним гривен в настоящем.

Так, тарифы, по которым сейчас платят горожане, обеспечивают всего около пятидесяти процентов затрат предприятий, уверяют специалисты. Эколог Сергей Шапаренко надеется, что повышение данного тарифа не отразится на регулярности вывозе мусора в городе.

Сергей Шапаренко, председатель экологической группы «Печенеги»

І в принципі підвищення тарифу за вивіз сміття приведе до того, що люди скоріш за все будуть платити за нього менше і можуть з'явитися проблемі із його вивозом. Але з іншого боку до останнього часу цей тариф був один з таких ось найнижчих взагалі серед інших тарифів.

Между тем большинство харьковчан признаются, что такое повышение цены на вывоз мусора их не пугает, некоторые даже говорят, что не заметят существенной разницы.

Юрий

Тариф на вывоз мусора, мы понимаем бензин подорожал ещё какие-то моменты, главное у нас же нет проблем с мусором, да? Мы же не хотим, чтобы он у нас в городе был .

Виктория

Мы не знаем, на сколько, конкретно, но мы знаем, что всё время повышается и конечно тот этого в большом восторге. Больше сказать нечего, особенно для пенсионеров.

Людмила

Та, по-моему, это и так не дорого, я не замечаю, например. Вот если бы сказали квартира в два раза дороже, да вот это ужас, а мусор, не знаю. По-моему мало.

Так, согласно проекту решения горисполкома, стоимость 1 кубометра отходов с одного человека составит 22 гривны 8 копеек, сейчас же харьковчане платят за эту услугу 10 гривен 15 копеек.