Захваченных украинских рыбаков "суд" в Крыму арестовал на 10 суток

"Суд" в аннексированном Крыму в воскресенье постановил арестовать на 10 суток четырех граждан Украины - членов команды маломерного судна, которых накануне захватили сотрудники ФСБ в Азовском море. Об этом пишет Интерфакс.

Украинцев признали виновными в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности (ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ).

По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов).

Напомним, ФСБ России 15 февраля сообщила о задержании в Азовском море "браконьерского судна" с четырьмя гражданами Украины на борту.

В ведомстве утверждают, что украинцы незаконно вылавливали рыбу, а также не имели при себе документов, удостоверяющих личности.

Российские пограничники обнаружили на судне более 290 штук камбалы, а также орудие лова - ставную сеть. Судно и рыбаков доставили в порт Керчи для разбирательства. Все четверо на допросе признали факт браконьерства.

Тем временем полиция Крыма начала уголовное производство по статьям 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и 278 (Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного) УК Украины.

Как сообщалось, в 2018-2019 году СБУ неоднократно фиксировала грубые нарушения со стороны ФСБ России в отношении украинских рыбаков в Азовском море. Согласно данным контрразведки, российская спецслужба незаконно задерживает украинцев, а после угроз и шантажа добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы.