Захват в Азовском море: в ФСБ заявили о признании украинскими рыбаками факта браконьерства

В России заявили, что еще трое из четырех украинских рыбаков, захваченных накануне в Азовском море российскими пограничниками, признали факт незаконного вылова рыбы.

Это следует из видеозаписей допросов, распространенных пограничным управлением ФСБ, передают российские СМИ.

Так, один из украинцев заявил, что знал о запрете ловить камбалу-калкан сетями в Азовском море.

Все трое украинцев заявили, что претензий к российским пограничникам якобы не имеют, психологическое и физическое воздействие на них якобы не оказывалось.

Накануне о браконьерстве заявил также капитан задержанного судна.

Позже украинская полиция возбудила уголовное дело, расценив захват украинских рыбаков как похищение. Россия официально не объявляла причины захвата судна, но ФСБ опубликовала видео допроса. Мужчина на видео рассказывает, что является владельцем задержанного судна и признает, что занимался незаконным выловом рыбы.

Напомним, что ранее РФ задержала в Азовском море судно с украинцами. Маломерное судно с четырьмя гражданами Украины без документов, удостоверяющих их личности, было задержано в западной части Азовского моря.

Как рассказал в Фейсбук народный депутат Павел Мельник, ссылаясь на информацию от местных жителей, имена рыбаков: Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.