Заигрался на компьютере: в Дергачевском районе нашли пропавшего ребенка

В Дергачевском районе полицейские разыскали пропавшего 9-летнего ребенка.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 27 ноября в 15:50 в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что ее сын утром ушел из дома в школу и не вернулся.

Приняв заявление, полицейские сразу выехали на поиски ребенка.

Полицейские увидели пропавшего мальчика на одной из улиц.

Выяснилось, что он пошел в библиотеку, там играл в компьютерные игры, забыл о времени и не предупредил мать о своем местонахождении.

Ребенка полицейские вернули домой и провели с родителями профилактическую беседу о недопущении победных случаев в будущем.