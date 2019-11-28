Заигрался на компьютере: в Дергачевском районе нашли пропавшего ребенка

28 ноября 2019 г. 11:00
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В Дергачевском районе полицейские разыскали пропавшего 9-летнего ребенка.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 27 ноября в 15:50 в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что ее сын утром ушел из дома в школу и не вернулся.

Приняв заявление, полицейские сразу выехали на поиски ребенка. 

Полицейские увидели пропавшего мальчика на одной из улиц. 

Выяснилось, что он пошел в библиотеку, там играл в компьютерные игры, забыл о времени и не предупредил мать о своем местонахождении.  

Ребенка полицейские вернули домой и провели с родителями профилактическую беседу о недопущении победных случаев в будущем. 

 

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