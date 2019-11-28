Заигрался на компьютере: в Дергачевском районе нашли пропавшего ребенка

В Дергачевском районе полицейские разыскали пропавшего 9-летнего ребенка.
По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 27 ноября в 15:50 в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что ее сын утром ушел из дома в школу и не вернулся.
Приняв заявление, полицейские сразу выехали на поиски ребенка.
Полицейские увидели пропавшего мальчика на одной из улиц.
Выяснилось, что он пошел в библиотеку, там играл в компьютерные игры, забыл о времени и не предупредил мать о своем местонахождении.
Ребенка полицейские вернули домой и провели с родителями профилактическую беседу о недопущении победных случаев в будущем.