Заместитель главы Харьковского облсовета лоббировал интересы преступной группы, - МВД

20 ноября 2019 г. 7:48
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В Харькове правоохранители разоблачили группу лиц, которые создали фиктивные предприятия для использования их реквизитов и счетов в преступных схемах.

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

Правоохранители выяснили, что в период 2018-2019 годов на территории Харькова, Харьковской и других областей злоумышленники создали ряд субъектов предпринимательской деятельности с целью использования их реквизитов предприятий и расчетных счетов в преступных схемах.

«Также установлено, что один из заместителей главы Харьковского областного совета причастен к лоббированию интересов преступной группы, которая, используя коммунальные предприятия все того же Харьковского областного совета и различных подразделений Харьковской ОГА, получала победы в тендерах и закупках подконтрольными субъектами хозяйствования», - сказано в сообщении.

Сейчас сотрудники полиции проводят обыски у фигурантов.

Открыто производство по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей) Уголовного кодекса Украины.

 

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