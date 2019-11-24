Замглавы райадминистрации в Херсонской области умер на рабочем месте

24 ноября 2019 г. 20:20
Источник: Левый берег
125 просмотров

Заместитель председателя Горностаевской районной государственной администрации Херсонской области Александр Шум умер на рабочем месте. Об этом в воскресенье сообщают "Українські новини" со ссылкой на местную полицию.

Трагедия произошла 22 ноября.

"Ему стало плохо в одном из кабинетов, на глазах у коллег. Несмотря на то, что скорая помощь приехала оперативно, спасти человека не удалось", - говорится в сообщении.

После смерти чиновника выяснилось, что у него были проблемы с сердцем. При этом коллеги Шума говорят, что он не жаловался на проблемы со здоровьем и не обращался к врачам.

Мужчине было 45 лет.

Шум занимал должность замглавы райадминистрации с 2006 года.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.