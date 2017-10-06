Записаться к врачу online. Как работает электронная очедь в больницах

Живые очереди в больницах постепенно уходят в прошлое. Возле регистратуры пусто, а в коридорах сложно сосчитать 10 человек. Все больше и больше медучреждений Харькова и области присоединяются к проекту «Медицинская информационная система – электронная регистратура». Уже сейчас в несколько кликов мышки, не выходя из дома, можно записаться на приём к врачам 35 городских поликлиник.

Яна, студентка

Ну, я считаю, что это очень удобно в плане того, что не нужно стоять в очередях, что можно зайти в Интернет, зарегистрироваться, заполнить форму, и ты сразу приходишь на назначенное время и не нужно пихаться в этих очередях

Молодежи такая реформа по душе, а вот старшее поколение возмущается, ведь возможность иметь компьютер и Интернет не всем по карману. Да и знают, как это сделать без помощи детей, единицы.

А где я возьму интернет? Где я возьму девочки? Мне 88 лет, где я возьму этот Интернет, у меня ж нет, денег нет, ничего нет. « Пенсионерам это будет вообще не удобно?», -Ну конечно не удобно, очень даже не удобно

Восьмая поликлиника стала одной из первых, где внедрялась новая система. В администрации признают, пришлось преодолеть много проблем, начиная от перегруза системы до нестыковок во времени приёма врачей. И уже сегодня здесь могут похвастаться - уже произведено пол миллиона регистраций по онлайн записи. По времени приёма, то теперь для врача терапевта здесь отведено 12 минут, гинеколога- 20, и 15 -18 минут на других специалистов.

Татьяна Реуцкая, регистратор поликлиники №8

Врач приходя на прием включает свой компьютер и видит сколько человек к нему записалось, проводя приём врач повторных больных записывает сам. Врач через компьютер создает свой стат талон , через стат талон может записать к любому другому специалисту

Александра Иговская, заместитель главного врача по медицинской части поликлиники №8

Возможность формировать статистические отчеты, экономит время врача и более достоверная получается информация, когда мы её начинаем обрабатывать, то-есть статистическая отчетность, для её формирования тоже используется наша электронная регистратура

В перспективе создание электронной доски объявлений с графиком приёма врачей. А вот найти сайт регистрации других поликлиник как оказалось не так и просто. Адрес нужно прописывать самостоятельно в строке поиска браузера, сначала номер нужной поликлиники, затем pol.city.kharkov.ua. Дальше заполнить форму со своими личными данными и нажать регистрация. При первой регистрации пациент обязан прийти с документами в поликлинику чтобы лично подтвердить своё обращение.

