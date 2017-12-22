Запорожское дело – продолжение. Троим фигурантам объявили о подозрении

22 декабря 2017 г. 18:40
Автор: Наталья Белокудря
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21 декабря в Запорожье и Мелитополе высадился так называемый "харьковский десант".

36 следователей прокуратуры Харькова и Запорожья, а также около ста сотрудников СБУ провели более полусотни обысков в Запорожской регионе.

Это было сделано специально, ведь силовики боялись утечки информации, поэтому даже санкции на обыски выдавали харьковские суды.

Искали везде, как в органах власти, так и по месту жительства фигурантов производства, рассказывает пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

Изъяты печати различных предприятий, ряд документов, связанных с проведением фиктивных тендеров, и денежные средства в размере 87000000 гривен.

Схема незаконных сделок действовала в течение года, они провели более 10 тенедеров через систему «Прозорро» на ремонт и реконструкцию освещения парка отдыха в Мелитополе, спортплощадок и многопрофильного лицея в Запорожье.

 Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Облрада направляє на міськраду Запоріжжя запит на проведення тих чи інших ремонтних чи реконструкційних робіт Міська рада оголошуе тендер за програмою прозорро. І на цей тендер не потрапляють сторонні фірми, сторонні кандидати. Тобто в тендері беруть участь лише підконтрольні фірми.  Потім фальсифікуються документи про виконання робіт ремонтних І гроші перераховуються до підконтрольної фірми. 

Три основных фигуранта дела задержаны - им объявлено о подозрении. Сейчас прокуроры готовят представление в суд с целью избрания меры пресечения. Прокуратура Харькова будет настаивать на их содержании под стражей:

Вита Дубовик, пресс-секретарь  прокурора Харьковской области

Оскільки цей вид злочину не передбачає відмови від застави, то ми вважаємо, що застава має бути на рівні завданої шкоди -кожному по 87 мільйонів гривень.

В течение 72 часов мера пресечения для гостей из Запорожья будет избрана, говорит Вита Дубовик.

Также пресс-секретарь сообщила, что круг подозреваемых "Запорожского дела" будет расширяться, но пока для сохранения тайны следствия их количество не объявляют.

Видео: 

Запорожское дело – продолжение. Троим фигурантам объявили о подозрении - 22.12.2017

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