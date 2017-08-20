Засады и план "Перехват": стало известно, как задержали угонщиков Lexus замглавы Нацполиции

Для обезвреживания бандгруппировки, которая недавно похитила служебный Lexus заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича, сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевщины и Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины установили засады.

Во время попытки перегнать транспортное средство из Обуховского района задержали двух ранее судимых киевлян, 35 и 36 лет. Об этом ГУ Нацполиции в Киевской области сообщает на странице в Facebook.

Как пояснили в полиции, узнав о задержании своих сообщников, трое организаторов, жители столицы 27, 29 и 38 лет, пытались убежать. Поэтому был введен план «Перехват» и при содействии спецназовцев Житомирской полиции злоумышленников задержали. У подозреваемых изъяли поддельные удостоверения сотрудников органов исполнительной власти, милиции и устройства для сканирования и деблокирования автосигнализаций.

Преступники прятали полицейское авто в жилищном кооперативе с. Подгорцы Обуховского района. Специализировались на похищении элитных автомобилей в Киеве и области. Установлено, что две недели назад в г. Ирпень они похитили машину «Honda CR-V».

"В настоящее время продолжаются обыски. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Полицейские проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений", - сказано в сообщении.