Завершилось заседание суда по делу об отправке на принудительное лечение последней жены Марка Добкина

Последняя жена Марка Добкина Мария не отправится на принудительное психиатрическое лечение. Во всяком случае, до следующего заседания суда.

Сегодняшнее заседание в суде Московского района завершилось без какого-либо решения. Судья не вынес вердикт, поскольку в суде завершился рабочий день.

После чего родственники Марии увезли ее домой.

В судебное заседание пришли «титушки» после того, как родственники женщины утверждали, что не дадут упечь её в психиатрическую клинику.

Сначала «титушки» находились в помещении Московского суда, затем вышли на улицу и уехали на машинах по завершении судебного заседания.

Братья-нардепы Дмитрий и Михаил Добкины имеют младшего сводного брата Анатолия. Общественность узнала об этом, когда в Киевский суд Харькова был подан иск об опеке над мальчиком. Четырехлетний Толик - сын покойного Марка Добкина и его гражданской жены Марии.

С ней, говорят родственники Марии, отец нардепов прожил более десяти лет, а Михаил и Дмитрий против этих отношений никогда не возражали. Более того, часто общались с семьей гражданской жены отца. Однако после смерти Марка Добкина Михаил Добкин подал иск в Киевский районный суд с требованием признать Марию недееспособной и оформить опекунство на себя.

Родственники Марии уверены, что причина – в наследстве, которое осталось Толику от отца – это квартира и бизнес в Харькове.