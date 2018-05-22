Завершилось заседание суда по делу об отправке на принудительное лечение последней жены Марка Добкина

22 мая 2018 г. 20:15
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Последняя жена Марка Добкина Мария не отправится на принудительное психиатрическое лечение. Во всяком случае, до следующего заседания суда.

Сегодняшнее заседание в суде Московского района завершилось без какого-либо решения. Судья не вынес вердикт, поскольку в суде завершился рабочий день.

После чего родственники Марии увезли ее домой.

В судебное заседание пришли «титушки» после того, как родственники женщины утверждали, что не дадут упечь её в психиатрическую клинику.

Сначала «титушки» находились в помещении Московского суда, затем вышли на улицу и уехали на машинах по завершении судебного заседания.

Братья-нардепы Дмитрий и Михаил Добкины имеют младшего сводного брата Анатолия. Общественность узнала об этом, когда в Киевский суд Харькова был подан иск об опеке над мальчиком. Четырехлетний Толик - сын покойного Марка Добкина и его гражданской жены Марии.

С ней, говорят родственники Марии, отец нардепов прожил более десяти лет, а Михаил и Дмитрий против этих отношений никогда не возражали. Более того, часто общались с семьей гражданской жены отца. Однако после смерти Марка Добкина  Михаил Добкин подал иск в Киевский районный суд с требованием признать Марию недееспособной и оформить опекунство на себя.

Родственники Марии уверены, что причина – в наследстве, которое осталось Толику от отца – это квартира и бизнес в Харькове.

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