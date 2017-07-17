Завтра будут судить Розенблана

Рассмотрение ходатайства прокуратуры о мере пресечения для народного депутата Борислава Розенблата состоится завтра в Соломенском районном суде Киева

«Что касается нардепа Максима Полякова — пока дать судебного слушания нет, а по Розенблата — завтра (вторник, 18 июля — ред.) Состоится в 10:00».

Как сообщалось, 12 июля 2017 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Полякова и Розенблата, но проголосовала против их задержания и ареста.

В этот же день вечером депутат ВР Борислав Розенблат побывал на первом своем допросе в Генеральной прокуратуре. После него он заявлял, что получил подозрение.

Напомним, руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил, о каких мерах для народных депутатов Борислава Розенблатта и Максима Полякова будут ходатайствовать в суде.