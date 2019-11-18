На Сумщине завтра попрощаются с двумя саперами, погибшими во время ЧП в Балаклее

18 ноября 2019 г. 12:42
45 просмотров

Завтра, 19 ноября, в Сумской области попрощаются с двумя военнослужащими, погибшими при взрыве на военной базе в Балаклее, - прапорщиком Мовчаном Дмитрием Сергеевичем и старшим солдатом Ярмаком Денисом Николаевичем.

Об этом сообщается на странице военной части № А0563 в Фейсбук.

Церемония прощания с погибшими состоится в 10:00 в помещении клуба воинской части, расположенной в Ахтырке.

Напомним, военнослужащие 91-го отдельного полка специального обеспечения погибли 15 ноября в результате взрыва во время выполнения плановых работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами в Балаклее Харьковской области.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.