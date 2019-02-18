Завтра суд рассмотрит иски активистов об отмене подорожания проезда в метро и городском электротранспорте

Завтра, 19 февраля, в Харьковском окружном административном суде, расположенном на площади Свободы, 6 (вход слева от центрального входа в бывшую академию Говорова), рассмотрят исковые заявления активистов об отмене повышения тарифов на проезд в харьковском метрополитене и городском электротранспорте.

Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.

По словам активистов, завтра в суде будет рассматриваться заявление Харьковского антикоррупционного центра об обеспечении иска, в котором идет речь о приостановлении решений по повышению стоимости проезда в городском электротранспорте до решения суда по существу. Судья - Шляхова А.Н. Заседание состоится в 14:00 в зале №23.

Также в 16:00 в Харьковском окружном админсуде будет рассматриваться еще одно заявление Харьковского антикоррупционного центра об обеспечении иска по повышению стоимости проезда в харьковском метрополитене. Судья - Зинченко А.В. Зал №11.

«Харьковчане не должны продолжать платить за проезд по новым ценам в силу очевидной неправомерности решений Исполкома. Оставляя качество услуг на том же низком уровне, руководство города продолжает решать проблемы в коммунальном транспорте исключительно повышением стоимости проезда, не решая причин возникновения проблем по существу», - заявили в ХАЦ.

Также активисты приглашают на заседания всех желающих харьковчан.

«Друзья, ждем вас. Будем благодарны за поддержку. Вместе победим!», - написали активисты.

Напомним, 7 февраля на заседании Исполкома Харьковского городского совета было принято решение о повышении стоимости проезда в харьковском метрополитене с 5 до 8 гривен и в наземном городском электротранспорте с 4 до 6 гривен.