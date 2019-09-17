Заявление посольства США по Украине

Посольство США в Украине высказало свою опечаленность событиями на ХарьковПрайде. Об этом сотрудники диппредставительства заявили на своей официальной странице в Twitter.

"Все люди заслуживают равноправия и уважительного отношения к себе. Представители Посольства США посетили вчерашний марш ХарьковПрайд в знак поддержки темы мероприятия: "Харьков для всех. Безопасность для всех" - так написано в заявлении.

Однако, официальные диппредставители США подчеркнули, что высоко оценивают усилия украинских правоохранительных органов по защите основных свобод участников.