«Здравствуй, дорогая советская девочка Люда!» или История одного письма

Она – советская школьница Люда, ученица общеобразовательной школы в Харькове, он - учитель русского языка Лю Чан Чен. Первое письмо пришло из города ЮйМинь в 1960 году, вспоминает Людмила Ильинична и она единственная из класса начала переписку с другом. Лю чан Чен описывал свою жизнь в Китае, почти сразу прислал ей свою фотографию и посылку, где была шкатулка с шелковыми нитками:

ЛЮДМИЛА ЛЕЩЕНКО, автор писем в Китай

Дорога моя радянська дівчинка Людмила, вибачте мене, що я довго не відповідаю ...

Чтобы собрать деньги на марки, конверт и ответную посылку в Китай, куда вошли сухое молоко, книги и открытки, Люде пришлось экономить на школьных завтраках. Денег не было, но желание узнать что-то новое про далекую страну и ее обычаи пересилило даже голод. А еще Людочка хотела встретиться со своим другом по переписке:

ЛЮДМИЛА ЛЕЩЕНКО, автор писем в Китай

У мене була така мрія - я все хотіла кудись поїхати, ну такі думки всякі, а тут Китай, ще й я мріяла, як же я поїду туди ...

Но в 1962 году от Лю Чан Чена пришло тревожное письмо, где он описывал, что у них началась так называемая культурная революция, голод, и что посылку Людмилы он так и не получил - ее украли. Учитель просил больше не писать ему.

В то же время Людмилу вызвали в местное управление КГБ и строго-настрого приказали прекратить переписку.

«Китайскую тему» пришлось отложить на полстолетия. Но два года назад внучка Людмилы Лещенко, Дарья, оказалась в Китае и решила найти бабушкиного друга.

К поискам подключилось очень много людей, поднимали архивы, размещали информацию в соцсетях и вышли на племянника Лю Чан Чена, который рассказал, что его дядя живет в Пекине в доме престарелых . И они организовали для них беседу по видеочату:

ДАРЬЯ ВОРОПАЕВА, внучка Людмилы Лещенко

Получается Лю Чан Чен совсем забыл русский, он пару фраз знал, бабушка совсем не знает ни английского, ни китайского, поэтому мы старались переводить…Разговоры были очень милые, из серии: «Я тебя всегда помнил, Людмила, я помнил маленькую девочку из Украины… Лю Чан Чен, я тоже про тебя всегда помнила, я сохраняю твои листы и шкатулки…»

Людмила Ильинична называет эту встречу чудом и признается, совсем не ждала вестей из Китая. По скайпу они общались лишь раз, но Лю Чан Чен успел рассказать, что выучил японский и стал знаменитым каллиграфом, его работы сейчас демонстрируют как народное достояние.

Муж Людмилы – Анатолий Лещенко, с которым она уже отпраздновала бриллиантовую свадьбу, тоже был очень рад, что внучка нашла друга детства супруги, но к переписке с китайцем у него своеобразное отношение:

АНАТОЛИЙ ЛЕЩЕНКО, муж Людмилы Лещенко

- Анатолий Борисович, расскажите, как вы относитесь к этой истории?

(Смеется) - Ніяк. Мені вона дуже дивна, якась, ну, згадали казна що, радянських часів. Які ми люди були - забуті, затуркані, з дитячих років нам «ура, ура!»

Свои работы по каллиграфии и письмо в виде свитка на шелке Лю Чан Чен прислал в Харьков своей подруге Людмиле. Но что кроется за иероглифами, Людимила Лещенко не знает. Она даже обращалась в институт востоковедения в Харькове, но ей отказали в помощи. Поэтому она ищет переводчиков, чтобы прочесть письмо и написать ответ, возможно, на китайском языке.