Зеленский: "Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время"

18 апреля 2020 г. 16:22
Источник: Укринформ
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Уже на следующей неделе начнется покрытие задолженностей по заработной плате врачам и другим медицинским работникам. Об этом сообщили на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19, информирует пресс-служба главы государства.

Задолженности будут покрывать за счет субвенций, заложенных в новой версии бюджета.

«Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время. Не важно, по каким причинам они возникли. Мы продумали, чтобы бюджет содержал все ресурсы для решения проблем. Я понимаю, что задолженности точечные, однако начинайте выплачивать их как можно скорее. В бюджете, среди прочего, заложено и дополнительное финансирование для тех, кто борется с коронавирусом. Все это медики должны получить уже с апреля», - подчеркнул Зеленский.

Президент также акцентировал на том, что следует продолжать обеспечивать врачей средствами защиты и объяснять алгоритмы, как уберечься от инфицирования. За последние двое суток было зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом, по сравнению с предыдущим периодом распространения инфекции. Это можно связать с Пасхальными праздниками, ведь в минувшее воскресенье более 100 000 украинцев таки посетили мероприятия в церквях, а симптомы болезни проявляются чаще всего на 5-6-й день после заражения, сообщили на совещании.

 

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