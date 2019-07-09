Желающих оформить загранпаспорт становится больше

В харьковских центрах предоставления административных услуг в июне 2019 года было оформлено 5,3 тыс. биометрических загранпаспортов - на тысячу больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По словам директора Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктории Китайгородской, спрос на эту услугу растет, несмотря на увеличение размера административного сбора. Так, если раньше желающий получить загранпаспорт в течение 20 дней платил 577 грн, то теперь - 682 грн. Если же оформление идет по ускоренной процедуре - за семь дней, то раньше это стоило 810 грн, а сейчас - 1034 грн.

Кроме этого, в Украине подорожала услуга выдачи ID-карты - внутреннего паспорта. Административный сбор, согласно решению Кабмина, на данный момент составляет 345 грн (до этого - 279 грн), если документ оформлять в течение 20 дней. В случае сокращенного срока оформления, а именно - 10 дней, придется заплатить 471 грн вместо 366 грн. В июне прошлого года центры админуслуг выдали 1,8 тыс. ID-карт, а в июне 2019-го - 2,4 тысячи.

«Прием документов для оформления заявления или выдачи уже готовых документов во всех центрах проводится как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи на определенные дату и время через наш веб-портал. Доступ к регистрации в электронной очереди во все центры открыт на месяц вперед и обновляется каждые сутки», - отметила она.

Для выдачи биометрических загранпаспортов в центрах админуслуг установлено 30 рабочих станций. Чтобы получить такой паспорт, можно обратиться в любой центр без привязки к месту регистрации, а вот ID-карты оформляются только по месту прописки.