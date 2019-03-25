Женщина пыталась вывезти ребенка в Россию по поддельным документам

Вчера вечером на харьковском железнодорожном вокзале пограничники обнаружили 42-летнюю гражданку Украины, которая пыталась вывезти в Россию 8-месячного ребенка без соответствующих документов.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Так, при осуществлении пограничного контроля поезда «Харьков-Москва» при проверке документов на ребенка пограничники обнаружили, что свидетельство о рождении девочки является поддельным.

Кроме того, у женщины не было при себе согласия на вывоз ребенка за границу от отца или свидетельства одинокой матери.

Пограничники уведомили представителей Национальной полиции о признаках возможного уголовного преступления ст.358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

Женщину вместе с ребенком передали правоохранителям.