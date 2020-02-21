Жгли шины, строили баррикады, сражались с правоохранителями. Как украинцы встретили в Новых Санжарах соотечественников, эвакуированных из Уханя

Жгли шины, строили баррикады, сражались с правоохранителями. Именно так в Новых Санжарах встречали наших соотечественников, эвакуированных из Уханя. Местные были настроены при любых условиях не пустить эвакуированных в свой поселок.

Яна Пиявка, врач

І про те, що вони розказують, що вони там готувались, - це брехня і неправда. Бо люди, які працюють в санаторії, ще о 5 вечора вони закінчили роботу і розійшлись по домівках, вони навіть не підозрювали, що в них будуть сьогодні якісь поселенці

Горячие противостояния произошли на мосту через Ворсклу, в нескольких сотнях метров от санатория. Около шести вечера спецназовцы начали оттеснять людей от моста, силовики заблокировали всю дорогу, ведущую в санаторий, чтобы создать коридор для автобусов с эвакуированными.

Поліція пішла на людей

Лилия, жительница Новых Санжар

Чим найбільше збентежені - що тут живуть наші діти, і наш санаторій абсолютно не облаштований для прийому таких хворих. Хворі чи ні, ніхто нам цього не сказав

Житель Новых Санжар

В мене тут дитина мала. Вона ходить в садик. Хто нас буде лікувати? Вони є потенційними носіями. Хто знає, як себе коронавірус поведе, хто знає, хто мені може пояснити?

Около восьми вечера колонные с эвакуированными таки удается прорваться в санаторий Национальной гвардии, несмотря на протесты местных жителей и кирпича которые бросали прямо в окна автобусов.

Едут автобусы

Десять часов вечера - протесты утихают, а люди расходятся по домам. На брифинг вышли министр МВД Арсен Аваков, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр здравоохранения Звездная Скалецкая, которая решила присоединиться к эвакуированных, чтобы поддержать наших соотечественников и своим поступком хоть как-то утихомирить ситуацию в Новых Санжарах.

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины

З міркувань безпеки ми звичайно обмежили інформацію, тому що ми не хотіли, щоб виникали зайві якісь провокації і цим міг скористатся хтось на шкоду нашим громадянам, ми знаємо, що країна досі занходиться у стані війни фактично, що і в середині війни і фактично ззовні країни є дуже багато сил, які хочуть зашкодити нашим громадянам і використати цю складну операцію для того, щоб створити якісь провокації, тому з питань, міркувань безпеки було прийняте таке рішення.

Утром о беспорядках напоминают только разбитые заборы, камни и пустые бутылки из-под водки. Александр, который живет напротив санатория, до сих пор, говорит, в шоке от вчерашних событий. Пенсионер пытается самостоятельно починить свой забор, из которого накануне вырывали доски для костра.

Александр Бунецкий, житель Новых Санжар

Як можно вийти одному чоловіку защитити, як вони зайшли, перейшли через огород, все поломали, все кончилось

Санаторий в Новых Санжарах пока охраняют правоохранители. Теперь здесь спокойно. Местные власти объясняют, что если бы к ним хотя бы за неделю приехали врачи-инфекционисты и все подробно объяснили - такой реакции могло бы не быть.

Инна Коба, поселковый голова Новых Санжар

Це сталось тому, що люди необізнані. Вони не знають. Якщо не знаю я, селищний голова, що можна говорити про людей. Кожен в тривозі, як і нормальна людина

События в Новых Санжарах уже успели окрестить Коронамайданом. По информации Министерства Внутренней дел Украины, пока продолжаются следственные действия по факту вчерашних столкновений, полицейские Полтавщины задержали 24 наиболее агрессивных человек, на период досудебного расследования 23 из них отпустили домой. Круглосуточно на патрулировании находится 200 правоохранителей - как полицейских, так и гвардейцев.