Жильцы многоэтажки по проспекту Победы провели выходные в подтопленных квартирах

Прошедшие выходные для Кристины и её соседей запомнились не приятным отдыхом в кругу семьи, а круглосуточным дежурством с ведрами, тазиками и тряпками. Люди жалуются, что едва успевали выливать воду из тары, которую приходилось расставлять не только в комнатах, но и в тамбуре и даже на лестнице.

Кристина Ващенко, жительница дома

Начало течь в четверг где-то после 3 часов дня. Начали звонить в Жилкомсервис, и они нас в службу 1562. Звонила же им 4 дня. Они заявку принимают, никаких работников не присылают. Уже своими силами вчера позвонили во все службы, которые только можно было, на горячие линии. Сегодня уже наконец-то дозвонились начальнику ЖЭКа, и она прислала нам рабочего. На крыше нужно делать ремонт, и ремонт капитальный. Ну я думаю, после этого еще и в квартирах придется белить потолки.

Дожди, которыми отличился экватор декабря, напомнили жителям этой многоэтажки на проспекте Победы о старой проблеме - крыше, что уже не один год требует ремонта. Больше других пострадали люди, живущие на 8 и 9 этажах. Некоторым даже пришлось выключать свет и электроприборы - вода позаливала даже электрощитовые.

Елена Сальник, жительница дома

Дело в том, что эта история продолжается с 2013 года, и все наши просьбы мольбы о том, чтобы починили крышу... ну во-первых, крыши нет напрочь. Ремонт здесь не производился я не знаю сколько лет. Сама я здесь живу 4 года и проблемы начались, как я въехала. Я живу на 8 этаже.

Пенсионер Игорь Александрович только что закончил ремонт в квартире, а теперь, после подтопления, чтобы привести в порядок потолок и стены, придется снова вкладывать деньги - жалуется мужчина.

Игорь Поярков, пенсионер

Значит так. Несколько раз обращался в жэк - капало, а вот теперь потекло. От у меня покапало... Сделал ремонт, откуда я деньги возьму. Откуда я деньги возьму...

Домом занимается вот этот участок Жилкомсервиса. Руководитель и инженер говорят, что о проблеме с кровлей знают, но сейчас сделать ремонт не могут, ведь денег на это не предусмотрено, по крайней мере, в этом году.

Наталья Наливайко, инженер участка № 5 КП "Жилкомсервис"

Жильцы неоднократно обращались по вопросу течи кровли, кровля действительно находится в неудовлетворительном состоянии. В настоящее время ремонт кровли включен в проект титула текущего ремонта на 2018 год. Ну там кровля и в настоящий момент там неизвестными лицами похищена канализация, которая выходит на кровлю, вызвали наряд полиции.

А вот выделят ли в 2018 году средства из горбюджета, жильцам, которые пригласили пятый участок Жилкомсервиса для решения проблемы этого дома, коммунальщики отвечать на этот вопрос не решаются.