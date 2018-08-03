Жилье для приматов размером в 2 гектара земли. Самый большой в Украине вольер для обезьян появился в Харькове

Больше 2 гектаров земли, зеленые газоны и огромное количество деревьев. Самый большой в Украине вольер для обезьян открыли в Фельдман Экопарк. Здесь все максимально приблизили к природным условиями. Для того, чтобы приматы могли спрятаться во время непогоды, в вольере построили специальные укрытия. В будущем здесь появится множество новых интересных сооружений.

Андрей Гапченко, зав. отделом науки и мониторинга Фельдман Экопарк:

Обязательно у шимпанзе появятся искусственніе термитники, чтобы из них можно было извлечь что-нибудь вкусненькое. Как они это делают в природе. Обязательно у орангутангов будут высажены молодые деревца, потому что это единственные человекообразные обезьяны, которые строят гнезда.

Строительство огромного вольера для обезьян - часть работы Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных - WOFARR, и один из результатов благотворительной акции "Искусство милосердия". Основная цель - сохранение редких видов приматов.

Александр Фельдман, народный депутат, президент WOFARR:

Наша задача - показать всему миру, что Украина не догоняет кого-то, а занимает первые места, лидирующие места.

Коллекция приматов Фельдман Экопарк - одна из самых больших в Восточной Европе и эта дружная семья регулярно пополняется малышами, которые рождаются в мультикомплексе.