Житель Харьковщины отправился за решетку за «пьяное» ДТП, в котором погиб скутерист

На Харьковщине осудили 25-летнего жителя Балаклейского района за совершение в нетрезвом состоянии ДТП со смертельными последствиями.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуре Харьковской области, суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Авария произошла в начале сентября прошлого года. Нетрезвый мужчина за рулем мотоцикла «Альфа» выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотороллером.

От полученных в результате дорожного происшествия травм водитель мотороллера погиб на месте.

Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы.