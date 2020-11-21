Житель Харьковщины систематически избивал свою мать: мужчине грозит тюремный срок за домашнее насилие

21 ноября 2020 г. 11:51
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На Харьковщине полицейские открыли уголовное производство в отношении 32-летнего жителя села Уды Золочевского района по факту совершения домашнего насилия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

О домашнем насилии со стороны мужчины в полицию 17 ноября сообщила его 56-летняя мать.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что злоумышленник уже состоит на учете за совершение домашнего насилия и неоднократно был привлечен к административной ответственности за аналогичные правонарушения. 

Заявительница также отметила, что между ней и сыном постоянно возникают ссоры, после чего мужчина бросается в драку и крушит все вокруг.

По данному факту следователем Золочевского отделения полиции открыто уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины.

За систематические обиды матери мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

 

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