Жительницу Золочевского района избили до смерти: подозреваемый задержан

21 декабря 2019 г. 13:33
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На Харьковщине полиция задержала 32-летнего мужчину за нанесение тяжких телесных повреждений жительнице Золочевского района, в результате которых она скончалась.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, установлено, что 17 декабря 30-летняя потерпевшая у себя дома вместе со знакомой и 32-летним злоумышленником распивали спиртные напитки. 

Между хозяйкой дома и гостем возник конфликт, в ходе которого мужчина избил ее. От полученных травм на следующий день женщина умерла.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления.

 

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