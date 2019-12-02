Жителя Харьковщины, подозреваемого в переправке нелегалов через границу, отправили под арест

Жителю Харьковщины, подозреваемому в переправке нелегалов через границу в Россию, 30 ноября 2019 Дергачевский районный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, отметив, что на данное решение суда прокуратура готовит апелляционную жалобу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что правоохранители прекратили деятельность «канала» нелегальной переправки лиц через государственную границу, которую организовал житель Дергачевского района совместно с неустановленными лицами из числа работников государственной пограничной службы и таможни ГФС в пункте пропуска «Гоптовка».

За деньги злоумышленник перевозил нелегалов в собственном автомобиле. Чтобы скрыть свою преступную деятельность, он прятал людей под вещами.

Правоохранители задержали его во время очередного пересечения указанного пункта пропуска.

Задержанному сообщено о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.