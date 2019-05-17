Жизнь без наркотиков: в Харькове прошел квест по очистке города от нарко-адресов

Роковая ошибка, за которую пришлось расплатиться здоровьем. В молодости Оксана употребляла наркотики и заразилась СПИДом. О статусе узнала в конце 90-х годов, когда ей было двадцать. Из-за болезни лишилась полноценной жизни и потеряла многих друзей. Однако она не опустила руки и сейчас помогает таким же, как она сама.

Оксана Иванцова, СПИД-инфицированная

В то время всё, конечно, было всё печально, всё было туманно, не было еще никаких центров по борьбе со СПИДом, не было лечения, не было ничего. Я думала, что умру. Я была 35 пациентом, который стал на учет в Харькове, как только появился спеццентр, и первым пациентом, который начал прием антиретровирусной терапии. Это препараты для лечения ВИЧ-инфекции.

Сейчас наркотики стали легкодоступными для молодежи, рассказывает специалист из регионального центра правовой помощи людям со СПИДом. Женщина утверждает, что в работе с молодежью важно объяснять взаимосвязь между наркотиками и инфицированием. Стыд и страх за свои действия могут стать фатальными: человек может погибнуть и подвергнуть опасности окружающих.

Айгюль Муканова, координатор региональной сети правовой помощи людям со СПИДом

Основная часть молодежи пробует их из-за интереса, любопытства, чувства солидарности в компании. Результатом этого становится случайный секс, и дальше очень много случаев инфицирования ВИЧ, гепатитом С, других инфекционных заболеваний. Поэтому очень важно не наказывать их, а объяснять последствия приема наркотических препаратов.

По статистике Министерства здравоохранения СПИД в 66 % случаев распространяется через незащищенные половые контакты, а в 20% - через инъекции наркотических веществ.

Ко дню умерших от СПИДа в Харькове прошла акция, направленная на преодоление распространения наркотиков среди молодежи. Волонтеры проводят так называемое квест-закрашивание нарко-адресов на домах, столбах и заборах по всему городу.

Елена Овчинникова, директор благотворительного фонда "Парус"

Закрашивая эти адреса, там трафаретят специальный телеграмм-канал, который нами был создан. Он выглядит точно также, как вот этот нарко-адрес и, заходя туда, наркозависимые попадают на сайт, где они могут получить консультации наркологов, психологов, получить квалифицированную помощь.

Но если сегодняшняя акция однодневная, сам проект работы с наркозависимыми людьми долгосрочный, говорят организаторы.