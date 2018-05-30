Журналист Аркадий Бабченко жив, - СБУ

Журналист Аркадий Бабченко жив.

Журналист Аркадий Бабченко не погиб вчера, 30 мая.

Об этом стало известно во время брифинга председателя СБУ по поводу убийства журналиста.

Убийство журналиста оказалось инсценировкой спецслужбы.

Об этом глава СБУ Василий Грицак сказал на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сотрудники службы безопасности Украины провели задержание исполнителя преступления, которое произошло сегодня несколько часов назад", - сказал Василий Грицак.

По его словам, спецслужбой задокументировано, что для реализации этого плана спецслужбами РФ был завербован гражданин Украины "Г", который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами.

Сам Аркадий Бабченко сообщил: "Ко мне пришли месяц назад люди сказали, что "есть на тебя заказ". Стоимость 40 тысяч долларов, показали документы мои, мои паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте и только в паспортном столе… Добыть информацию эту могли только спецслужбы".

"Я пока еще живой. Не дождутся", - добавил журналист.

Напомним, вчера вечером заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сообщил, что в журналиста Аркадия Бабченко стреляли.

Позже появилась информация, что журналист скончался в карете скорой помощи.

