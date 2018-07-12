Журналист Бабченко попросил Кернеса присвоить харьковской школе имя Даниила Дидика, погибшего при теракте

12 июля 2018 г. 12:29
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Известный журналист Аркадий Бабченко обратился к мэру Харькова Геннадию Кернесу с просьбой помочь в присвоении харьковской школе №11 имени ее ученика Даниила Дидика, погибшего в 2015 году при теракте возле Дворца Спорта в Харькове.

Об этом журналист написал на своей странице в Facebook, опубликовав скриншот со страницы мэра Харькова в Фейсбук, где Геннадий Кернес радуется тому, что Бабченко остался жив в результате разоблачения спецслужбами подготовки покушения на его жизнь.

Аркадий Бабченко отметил, что спустя три года после смерти Даниила на сайте горсовета появилась петиция с предложением назвать в честь его памяти школу, в которой он учился. И хотя петиция быстро набрала пять тысяч подписей, мэр заявил, что подобные решения принимаются только после проведения общественного обсуждения и с согласия трудового коллектива, поэтому имя погибшего патриота школе пока не присвоили.

В связи с этим журналист попросил мэра Харькова повлиять на данную ситуацию и обратился к нему со своей страницы в соцсети.

«Геннадий Адольфович! Давайте как-то сдвинем это дело с мертвой точки, а?
Ну, пусть все и правда меняется в лучшую сторону.
Не можем мы забыть про эту отобранную жизнь.
Неправильно это.
Давайте сделаем, наконец», - написал журналист.

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