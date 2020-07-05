Золотая "защита" от коронавируса: индийский бизнесмен приобрел маску за 4 тысячи долларов

05 июля 2020 г. 20:25
Источник: Новое Время
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Индийский бизнесмен Шанкар Кураде приобрел себе золотую защитную маску за 4 тысячи долларов, чтобы обезопаситься от коронавируса.

Об этом сообщает The Straits Times.

Маска весит 60 граммов, и на ее изготовление потратили восемь дней. В ней есть мелкие отверстия, через которые можно дышать.

Кураде рассказал, что решил сделать золотую маску после того, как увидел на видео человека в серебряной маске. Он не верит в то, что обычная маска может защитить.

По его словам, на улице к нему подходят люди и просят сделать селфи.

«Они удивляются тому, что я в золотой маске на рынке», — сказал мужчина.

В Индии по состоянию на 5 июля зафиксировано более 670 тысяч зараженных коронавирусом.

Погибли более 19 тысяч человек.

 

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