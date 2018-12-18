Харьковчанка завоевала звание «Лучший студент Украины»

18 декабря 2018 г. 11:25
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Звание «Лучший студент Украины 2017-2018» завоевала воспитанница Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого София Дикая.

Об этом сообщает прес-служба Харьковского городвского совета.

Жюри Всеукраинского конкурса «Лучший студент Украины», финал которого состоялся 16 декабря в Херсоне, высоко оценило достижения харьковчанки в спорте, учебе и общественной деятельности.

На счету конкурсантки - студентки Института подготовки юридических кадров для СБУ Национального юридического университета Софии Дикой - награды чемпионатов мира, Европы, Украины по каратэ и чемпионата мира по казацкому поединку, а также участие в социальном проекте «Гендерное равенство военнослужащих-женщин в правоохранительных органах».

Кроме того, харьковские студенты одержали победу еще в нескольких номинациях конкурса. Так, звание «Лучший студент-ученый Украины» получил харьковчанин Виталий Найда, а «Лучшим студентом-дизайнером Украины» признан Александр Сидоренко.

Кроме харьковчан в конкурсе участвовали представители высших учебных заведений из 13 регионов Украины, которые продемонстрировали свои творческие и научные достижения в десяти номинациях. 

 

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